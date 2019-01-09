بيروت 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار حالة الجمود والترقب التي تسود الساحة السياسية بسبب فشل كل المساعي الجارية لحل العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة.وتحدثت عن اعتبار وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في القاهرة أن النظام السوري غير مؤهل بعد للعودة إلى الجامعة العربية وأن عليه تفعيل المسار السياسي للخروج من الأزمة السورية.ولفتت إلى إعلان السلطات المغربية تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه بموالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة.وأخبرت عن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الإستبخارات الإيرانية أمس بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لإغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان أمس أن أبرز التهديدات التي تواجه المنطقة هي تنظيم داعش الإرهابي وإيران مشددًا على أن المعركة مستمرة معهما.// انتهـى //10:59ت م0028