بيروت 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأغلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أبواب مدارسها في لبنان اليوم بسبب استمرار العاصفة الثلجية نورما التي تضرب لبنان منذ ليل السبت الماضي.وكان وزير التربية والتعليم مروان حمادة قرر إقفال المدارس والثانويات والمهنيات كافة حتى صباح غد الخميس تجنباً لحدوث انزلاقات أو حوادث لسيارات نقل التلامذة بسبب الثلوج وسوء الرؤية.من جهتها أفادت اللجان الشعبية الفلسطينية عن احتراق خطوط الكهرباء في أحياء عدة من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية.وكانت مياه الأمطار والسيول غمرت عشرات المنازل داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ما أجبر المقيمين فيها على النزوح من منازلهم إلى المدارس والمؤسسات العامة.// انتهى //11:06ت م0029