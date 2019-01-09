الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مركز السكري في مستشفى قوى الأمن بالرياض، مركزاً تدريبياً لأطباء الزمالة السعودية في داء السكري، ليصل بذلك عدد البرامج التدريبية المعتمدة في المستشفى إلى 40 برنامجاً.أوضح ذلك رئيس أقسام الطب الباطني بالمستشفى الدكتور محمد الخثعمي، وقال : إن هذا الاعتماد يجسد جهود المستشفى في تعزيز برامج طب الزمالة في التخصصات الطبية ودعم البرامج العلمية بهدف رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.ومن جهته، أفاد مدير مركز رعاية السكر الدكتور فهد بن سبعان، أن حصول المركز على الاعتماد يعكس التطور الكبير الذي يشهده مستشفى قوى الأمن بالرياض وما يمتلكه من إمكانات وتجهيزات عالية وكوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، وكذلك توافر البيئة التدريبية والتأهيلية المتوافقة مع المعايير والمتطلباتِ الصحية العالمية.بدوره بيّن مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية الدكتور محمد الشمري أن هذا الاعتماد يأتي إمتداداً للعديد من الاعتمادات التي حصلت عليها أقسام المستشفى، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية المعتمدة للدراسات العليا حتى الآن (40) برنامجاً، موضحًا أن ذلك الإنجاز يأتي تأكيداً لثقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية متقدمة عالية الجودة، وأن هذا الاعتراف يُعد داعماً قوياً لبرامج التعليم الطبي المستمر التي سوف تسهم بمشيئة الله في رفع كفاءة الأطباء.ومن جانبه، أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن وصول المستشفى لهذا العدد من البرامج كان نتاجاً طبيعياً للدعم والرعاية الكريمة الذي نحظى بها من مسئولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والعمل الجاد للزملاء في المستشفى لكل ما من شأنه رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم وفق أفضل معايير الجودة العالمية.// انتهى //11:58ت م0035