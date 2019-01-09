جدة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، العميد محمد بن فهد آل صقر بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة محافظة جدة.وهنأه سموه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.ورفع مدير شرطة جدة شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.// انتهى //12:16ت م0036