مكة المكرمة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس

ثمّن مدير عام المديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عُمان سلطان بن سعيد الهنائي ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من عناية واهتمام بضيوف بيت الله الحرام وحرص دائم على تسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية لتوفير أقصى درجات الراحة واليسر للحجاج ، مُشيداً بالأعمال والتوسعات الجبارة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي تسهل على الحجيج أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف عباس بن عبدالغني قطان لمناقشة وبحث ترتيبات الخدمات المقدمة للحجاج العمانيين هذا العام ,بمقر المؤسسة في مكة المكرمة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة للحجاج العمانيين خلال موسم حج هذا العام من استقبال وتفويج ونقل وتصعيد وإسكان بالمشاعر المقدسة وتغذية وإشراف على الإسكان بمكة المكرمة، وتأكيد الالتزام بالمسار الإلكتروني وتوعية الحجاج بجميع مراحل الحج قبل قدومهم للمملكة، ببرنامجي التفويج إلى منشأة الجمرات للطواف.

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12:19ت م

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