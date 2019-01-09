تونس 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم إلى فحوى مباحثات جمعت وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بالجزائر أمس بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة حول تطورات الأوضاع في ليبيا,والتي جدد فيها الطرفان موقفهما الثابت بالوقوف إلى جانب الليبيين من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد مع التأكيد على أهمية تنفيذ مخطط التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة بهذا الشأن.فلسطينيا نقلت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية لما وصفته بـ " التغول الاستيطاني" الإسرائيلي في منطقة الأغوار الشمالية وجنوب بيت لحم , مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية في المنطقة.وأخبرت عن وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون إلى الصين استجابة لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ, في زيارة غير معلنة تهدف إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين تمهيدا لقمة ثنائية تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي .وكتبت في شأن منفصل عن الجولة الشرق أوسطية التي بدأها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس من الأردن, ونقلت في السياق تأكيد بومبيو أن بلاده لا تزال ضالعة في كل المهام التي انخرطت بها.وضمن تقارير إقليمية متفرقة ركزت اليوميات التونسية على مقتل ثلاثة أشخاص في العراق أمس في تفجير سيارة مفخخة شمال مدينة تكريت , وحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعضاء البرلمان البريطاني على دعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد نهاية العام الماضي .// انتهى //12:29ت م0039