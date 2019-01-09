نجران 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعقدت غرفة منطقة نجران أمس، الاجتماع الدوري للجنة الاستقدام، بحضور ممثل وحدة الإشراف على توظيف العمالة المنزلية بمكتب العمل بنجران مانع بن سالم آل ثانية، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التي تضمنت تأخر إجراءات استقدام العمالة المنزلية من دولتي "أوغندا و الفلبين"، والعمل على سرعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد الحلول الممكنة لذلك، إلى جانب بحث الموضوعات التي تسهم في تطوير الخدمة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة للعميل.// انتهى //12:35ت م0040