أبها 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنظمت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد أكثر من 70 برنامجًا وفعالية تدريبية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة منذ انطلاق العام الجامعي 1439 / 1440 هـ.وأوضح عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري أن هذه البرامج اشتملت على 30 دورة تدريبية، إضافة إلى برنامج المراجع الداخلي، إذ بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين 490 متدربًا، وفي الشطر النسائي قدمت العمادة 15 دورة تدريبية لكليات البنات، حيث بلغ عدد المتدربات اللاتي تم تدريبهن من عضوات هيئة التدريس والإداريات 322 متدربة.وأفاد أن العمادة أقامت 26 فعالية بمشاركة عدد من كليات البنين والبنات بمقر الجامعة الرئيس والمجمعات الأكاديمية الأخرى للاحتفال باليوم العالمي للجودة تحت شعار "الجودة أساسها الثقة"، وشملت أنشطة تخص الجودة، والاحتفاء بما حققته الكليات من إنجازات، كما استقبلت العمادة 3 جهات متخصصة في نظام الجودة والاعتماد والتميز وهي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET، ومنظمة QS.وفيما يخص تأهيل برامج الجامعة للاعتماد البرامجي، أشار إلى أن العمادة نظمت أكثر من 27 زيارة للبرامج التسعة المؤهلة للاعتماد البرامجي، شملت برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وبرنامج الصحة العامة، وبرنامج علوم التمريض، وبرنامج الأشعة التشخيصية، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج أصول الدين، وبرنامج الشريعة، وبرنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج المحاسبة، وذلك لتأهيل تلك البرامج واستيفاء متطلبات الاعتماد البرامجي.// انتهى //12:39ت م0042