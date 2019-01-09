الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ورشة عمل حول تقويم المخاطر الوطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ذوي البنية التحتية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.وتهدف الورشة إلى التعريف بوحدة المخاطر الوطنية وأهدافها، وأسس ومنهجية عملها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول المنهجية المتبعة في تحديد وتقييم المخاطر، مما يسهم في رفع مستوى جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه المخاطر.يذكر أن إجراء التقويم الشامل للمخاطر الوطنية يشمل تحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارةالكوارث، وإعداد الحلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.// انتهى //12:42ت م0043