نجران 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسشكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع "تحدي القراءة العربي" بمدارس البنات بالمنطقة، في دورته الرابعة برئاسة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات سراء سعيد الشهراني.وتتولى اللجنة مهمة نشر ثقافة المشروع للمدارس، ومتابعة تنفيذه في الميدان مع تعزيز الشراكة الفاعلة بين المنزل والمدرسة، والتغطية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام والتنسيق بين الإدارة والمدارس في حال تنفيذ الأنشطة، إضافة إلى متابعة قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل الطلاب الإلكترونية على الموقع الرسمي للمشروع، وإعداد الخطط التنفيذية لمراحل المشروع وفق احتياجات الإدارة وانطلاقًا من الخطة الزمنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه منسقات المشروع في المدارس.// انتهى //12:43ت م0044