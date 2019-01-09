بريدة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسيستعد نادي القصيم الأدبي لتدشين "أكاديمية أدب" التي تستهدف عشاق الكتابة الإبداعية والنقدية في مجال الشعر والقصة، حيث ستقدم الأكاديمية دورات تدريبية منهجية متخصصة لتدريب الراغبين في تطوير مهاراتهم الإبداعية أو النقدية في مجال الشعر والقصة.وأوضح المدير الإداري للنادي الأدبي الدكتور ابراهيم بن منصور التركي أن الهدف من إطلاق هذه الأكاديمية هو تطوير مهارات كتابة الشعر والقصة ونقدهما عبر تدريب علمي منهجي، كما ستكون الدراسة في الأكاديمية عبر مسارين "مسار الشعر" و "مسار القصة" وكل مسار مستقل عن الآخر، مشيراً إلى أن الدراسة ستمتد إلى خمسة أسابيع بمعدل يومين في كل أسبوع في الفترة المسائية بمعدل محاضرتين كل يوم، والدراسة متاحة للجميع من الجنسين.وبين التركي أن النادي اتفق مع مجموعة من النقَّاد المعروفين والمتخصصين ومجموعة من الشعراء وكتَّاب القصة والرواية المعروفين للتدريس في الأكاديمية، وسيمنح النادي الثلاثة الأوائل في كل مسار مكافآت مالية قيمة، كما سيقدم لجميع الدارسين في الأكاديمية شهادات حضور بعد إتمام الدراسة، مؤكداً أن من لديه الرغبة في الدراسة الحضور للنادي للتسجيل أو إرسال الاسم ورقم الجوال إلى بريد النادي الالكتروني adabi-qassim@hotmail.com ، وسيتم التواصل مع المسجلين لاحقاً .// انتهى //12:45ت م0045