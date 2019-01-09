بغداد 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة العراقية بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في وقت لاحق بعدد آخر من المسؤولين العراقيين ,بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتباحث بشان الملفات ذاتها.// انتهى //12:46ت م0046