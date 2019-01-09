سياسي / وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
بغداد 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة العراقية بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في وقت لاحق بعدد آخر من المسؤولين العراقيين ,بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتباحث بشان الملفات ذاتها.
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12:46ت م
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