الإحساء 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستنظم أمانة الاحساء غداً، مهرجان سوق القيصرية بالفعاليات الشعبية والصناعات الحرفية، بالتعاون مع محافظة الاحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويستمر 3 أيام بسوق القيصرية بالإحساء.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن إقامة مهرجان سوق القيصرية يأتي امتداداً لاختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019م، إضافة لكونها تُعد موقعاً تراثياً عالمياً وعضويتها في شبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة "اليونسكو" في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، مشيراً إلى أن المهرجان سيتضمن إقامة العديد من الفعاليات والبرامج التي تُعزز مكانة الاحساء السياحة والتراثية والثقافية، ومن ذلك "الفنون والفلكلورات الشعبية"، ومشاركة حرفيي الصناعات والمنتوجات اليدوية، وعروض الألعاب الشعبية التي ستُحيى فعالياتها بين أزقة السوق، وغيرها من المناشط التراثية والتاريخية والشعبية الأخرى وسط أجواء تراثية في جنبات سوق القيصرية، الذي يُعد أحد أهم العناصر التي يتكون منها الوسط التاريخي لمدينة الهفوف.وأكد المهندس الملحم على أن المهرجان يمثل إحدى مبادرات الأمانة المجتمعية واسهاماتها في التفعيل السياحي للأحساء, وتعزيزاً لأهدافها في المحافظة على التراث والفنون الشعبية، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء.// انتهى //12:49ت م0047