الباحة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسشرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول في تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للمرحلة الابتدائية للتعليم العام والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي القادم 1440 – 1441 هـ.وبدأت الإدارة بتسجيل الطلبات وفقاً لقواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي، عبر نظام "نور" تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس.وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول محمد بن سعيد غاصب أن الإدارة تستقبل تسجيل الطلاب والطالبات الذين يكملون ست سنوات في أول يوم من أيام العام الدراسي المقبل ومن تقل أعمارهم عن هذا السن يتم التجاوز عنهم في حدود 90 يوماً فقط ويتوقف التسجيل لمن تاريخ ميلاده في 4 / 4 / 1435 هـ الموافق 4 / 2 / 2014 كحد أدنى، مع مراعاة الأولويات عند القبول والقدرة الاستيعابية بالمدرسة.وبين أن ولي الأمر هو من يتولى تسـجيل ابنـه حسـب المواعيد الزمنيـة الـتي حددت في نظـام نـور عبر الرابط https://noor.moe.sa، لتســجيل الطــلاب السعوديين وغيــر السعوديين ويمكنــه الاطلاع علــى ملــف الإرشادات قبل الشروع بالتسجيل وكذلك طباعة أنموذج الكشف الطـبي فـور إنها تعبئة طلب التسـجيل لمراجعـة الوحـدة الصـحية المدرسية أو المستشفى أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص الطبي، وتسليمه للمدرسة أو تحميله في النظام.وأضاف غاصب أن الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية بـ 180 يوماً يشترط حصولهم على الاستمارة النمائية وتوصية معلمة الروضة لمدة عام دراسي كامل من إحدى رياض الأطفال المعتمدة لدى إدارة التعليم، وأن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين.من جانبه أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن التسجيل مستمر ولن يتوقف حتى يتم تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد لإغلاقه بتاريخ 22 / 1 / 1441 هـ ، مبيناً أنه في حالة وجود صعوبات لدى أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم فإنه بإمكانهم التواصل مع إدارة الاختبارات والقبول بمبنى الشؤون التعليمية أو إدارة تقنية المعلومات "الدعم الفني" في المبنى الرئيسي للإدارة لاستكمال إجراءات التسجيل.وأهاب المدير العام بجميع الجهات المعنية بالإدارة بأهمية التهيئة والاستعداد لقبول الطلاب والطالبات وانتظامهم بالمدارس في العام الدراسي القادم، وإتباع قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي بجميع المدارس الابتدائية للتعليم العام "الحكومية و الأهلية" ومدارس تحفيظ القرآن الكريم عبر نظام نور.// انتهى //12:52ت م0048