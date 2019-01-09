الباحة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسدعا فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الجهات الراغبة في الترشح لجوائز التميز السياحي السعودي التقدم بترشيحاتها بمقر الفرع، حيث يستمر التقديم على الجائزة حتى 27 يناير للعام الحالي.وأوضح مدير عام الفرع زاهر بن محمد الشهري أن الجوائز تهدف إلى تعزيز مفهوم التنافسية لتحفيز عملية التطوير والتحديث في القطاع السياحي والارتقاء بالخدمات السياحية في مناطق المملكة كافة وضمان تقديم خدمات سياحية متميزة ونشر الوعي بثقافة التميز في الخدمات والمنتجات المقدمة للسياح وتبادل النجاح والخبرات، ونشر أفضل الممارسات لضمان الاستثمار الأمثل لإدارة الأعمال والنشاطات السياحية، داعياً الأفراد والشركات في المجال السياحي إلى المشاركة والتقديم، حيث سيتم اختيار الفائزين من المنشآت والأفراد بناء على معايير تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة وصناعتها بشكل عام.// انتهى //13:47ت م0072