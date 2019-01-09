الدمام 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه في الإمارة اليوم، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري، الذي يقوم بزيارة لفرع الوزارة بالمنطقة لتفقد احتياجاته والوقوف على سير العمل فيه، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالله بن محمد الحربي.ورحب سموه في بداية اللقاء بالوكيل ومدير فرع الوزارة بالمنطقة، معرباً عن سعادته بما يقدمه الفرع بالمنطقة الشرقية من جهود في خدمة المستفيدين سواء في إنجاز التأشيرات المقدمة أو في التصديق على وثائق المواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة، موجهاً بأهمية تقديم المزيد من الخدمات الشاملة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التسهيل على المواطنين والمقيمين، مثمنا جهود جميع العاملين في الفرع، متمنيا لهم التوفيق والسداد.من جانبه قدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //13:47ت م0074