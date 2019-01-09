مسقط 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم رسالة خطية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تضمنت دعوته لحضور مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الثلاثين التي سيتم عقدها في تونس خلال شهر مارس القادم .وقام بنقل الرسالة الوزير المستشار الخاص للرئيس التونسي الحبيب الصيد خلال لقائه نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد.// انتهى //13:51ت م0075