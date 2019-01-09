لندن 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسقصفت قوات النظام السوري منتصف ليلة أمس وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم مناطق في الريف الحموي التي تعتبر ضمن المنطقة منزوعة السلاح حيث استهدف القصف أطراف ومحيط اللطامنة والصخر وجيسات وأماكن أخرى في ريف حماة الشمالي.وأوضح المرصد لحقوق الإنسان في بيان له أن القذائف التي أطلقتها قوات النظام السوري طالت مناطق في محاور مسعدة وتل الكلبة والزرزور والخوين بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، في إطار الخروقات المتواصلة للهدنة الروسية التركية.// انتهى //13:52ت م0076