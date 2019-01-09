الرباط 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أمس في الرباط رئيس البرلمان الإيرلندي سيان أو فرغايل.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية اليوم أن الجانبين تباحثا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها إشكالية الهجرة غير النظامية، والتصدي لآثار التغيرات المناخية، ودور المملكة المغربية في القارة الافريقية.// انتهى //13:55ت م0077