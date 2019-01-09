الرباط 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واستشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة (إيسيسكو) في الدورة الثانية والأربعين لاجتماع اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يناير الجاري.وأوضح بيان صادر عن المنظمة ، اليوم من مقرها في الرباط، أن ممثلها في هذه الدورة الدكتور أحمد سعيد أبّاه، مدير العلاقات الخارجية والتعاون ، سيقدم عدداً من التقارير عن الجهود والأنشطة التي اضطلعت بها الإيسيسكو لفائدة الدول الأعضاء في مجالات اختصاصاتها خلال عام 2018، و سيشارك في عدد من الاجتماعات التنسيقية التي ستنعقد على هامش الاجتماع المذكور.// انتهى //14:02ت م0080