بيت لحم 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عشرة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال اعتقلت خمسة آخرين من بلدة تقوع شرق بيت لحم ، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //14:03ت م0081