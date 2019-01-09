بريدة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم، جلسة المجلس الثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1439 / 1440هـ ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور مدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي محمد بن مجلاد، ورئيس وأعضاء فريق عمل تطوير وتأهيل وادي الرمة بمنطقة القصيم.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسـم الرمضي, أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس, استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه جرى خلال الجلسة استعراض مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم, كما قُدم عرضاً موجزاً عن وادي الرمة من قبل فريق عمل تطوير وتأهيل وادي الرمة.وبين الرمضي أن المجلس ناقش أيضاً المشروعات المنفذة التي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة للعام المالي 1439 / 1440هـ للإدارات الحكومية ، متمثلة بأمانة وبلديات المنطقة ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والإدارة العامة للتعليم ، وفرع وزارة الإسكان ، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ومكتب الهيئة العامة للرياضة ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار ، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق للجميع.// انتهى //14:18ت م0083