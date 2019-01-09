لندن 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 9 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ، استئناف البرلمان البريطاني جلساته قبيل التصويت على مسودة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتناولت وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الى بغداد في لبدأ محادثات مع مسؤولين عراقيين.وأشارت الصحف إلى إضافة الاتحاد الأوروبي وحدة مخابرات إيرانية لقائمة الإرهاب، ردًا على محاولة شن هجمات إرهابية لصالح النظام الإيراني على الأراضي الأوروبية.وسلطت الضوء على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بمنحه 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.وتناقلت الصحف تحذير البنك الدولي من زيادة المخاطر للاقتصاد العالمي، حيث يتوقع البنك استمرار النمو، رغم التباطؤ بعض الشيء، هذا العام والعام المقبل في تقييمه السنوي للاحتمالات العالمية.// انتهى //14:19ت م0084