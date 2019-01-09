جيزان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, مبادرة استخدام الخرائط الرقمية في أعمال الدفاع المدني, بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس, ومدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري الأحوس, ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر.واستمع سموه لشرح مفصل عن المبادرة التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان والإدارة العامة لخدمات المياه بجازان الهادفة لتسهيل وصول فرق الدفاع المدني الميدانية ومفتشي السلامة الى المواقع الهامة والحيوية والمواقع الخطرة ومصادر المياه باستخدام الخرائط الرقمية المعدة من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد, أهمية المبادرة والجهود التي بذلتها وتبذلها الجهات المشاركة في تنفيذها, في تيسير وتسهيل انتقال الفرق الميدانية التابعة للدفاع والمدني وغيره من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة الى مواقع الحوادث, متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //14:22ت م0085