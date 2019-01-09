إسلام آباد 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 9 يناير 2019 م واسفجر مسلحون مجهولون أنبوبًا رئيسًا للغاز الطبيعي في إقليم البنجاب الباكستاني ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن عدد من المدن في الإقليم ومحطات توليد الكهرباء.وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن المسلحين زرعوا قنبلة موقوتة على الأنبوب البالغ قطره 36 بوصة، بالقرب من مدينة صادق آباد بإقليم البنجاب، وأدى انفجارها إلى اشتعال حريق هائل انتشر إلى الحقول القريبة وألحق أضرارًا في المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إخماد الحريق بعد جهود استمرت ساعات.وقال وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان في بيان، إن تفجير أنبوب الغاز أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن عدد من المدن في إقليم البنجاب وعن محطات للطاقة ووحدات صناعية، مشيرًا إلى أن شركة إمدادات الغاز الوطنية تعمل على إصلاح الأنبوب لاستئناف إمدادات الغاز.// انتهى //14:25ت م0086