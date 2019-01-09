أبوظبي 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبدأت في أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع وكلاء وزارت المالية في البلدان العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بهدف التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية في البلدان العربية والمقرر عقده في نهاية شهر أبريل القادم بدولة الكويت.ويشارك في الاجتماع الذي تستمر أعماله يومين وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة من المختصين في الشأن المالي العربي, حيث تم التباحث حول واقع المنظومة المالية العربية وآفاق تطويرها.وتهدف الاجتماعات إلى تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية.وتضمن جدول أعمال اليوم الأول عرض ومناقشة ثلاثة أوراق عمل الأولى مقدمة من صندوق النقد الدولي حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية موضوع إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أما ورقة العمل الثالثة، فقد استعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.// انتهى //15:44ت م0124