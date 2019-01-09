الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبدأت في جازان اليوم, فعاليات المؤتمر الأول للأمراض المنقولة بالنواقل 2019 الذي ينظمه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ويستمر يومين.ويأتي انعقاد المؤتمر للمرة الأولى ليغطي جانباً مهماً من جوانب المعرفة بالأمراض المنقولة بالنواقل والوقاية منها ومكافحتها، التي تؤثر على صحة البشر على مستوى العالم, بالإضافة إلى أنها تعيق جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وبعض من هذه الأمراض قاتلة إذا لم يتم علاجها، في حين أن البعض الآخر يترك بعض الإعاقات والتشوهات على المرضى لا سمح الله.ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي عن هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها ومكافحتها وسيغطي المؤتمر الجوانب الأساسية والتطبيقية والتشغيلية للأمراض المنقولة بالنواقل، وسيعمل على توفير قاعدة بيانات علمية للأطباء والعاملين في مجالات مكافحة النواقل والطلاب والأكاديميين والعلماء المهتمين بالأمراض المنقولة بالنواقل وقبل كل ذلك المجتمع.ويشارك فيه 22 متحدثًا من الاستشاريين والخبراء في جميع التخصصات المتعلقة بالأمراض المنقولة بالنواقل من داخل المملكة, بالإضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة أيضاً من وزارة الصحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتم اعتماد المؤتمر بمعدل 29 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //15:49ت م0129