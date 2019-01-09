الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بمقر الأمن العام اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس ، وتركي بن عبدالله بن ختله .وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيفين مقدرا لهم تهنئته بصدور الامر الملكي الكريم القاضي بتعيينه مديرا للأمن العام مثمنا لهم مشاعرهم الطيبة ومتطلعا لتحقيق آمال القيادة الرشيدة.عقب ذلك عقٌد اجتماعا استعرض فيه عدد من أوجه التعاون بين الأمن العام والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأكد معاليه اثناء الاجتماع على اهمية الادوار التي تقوم بها الهيئة الملكية منذ صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ايده الله - بانشاءها وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارتها ، الامر الذي يؤكد النهج السليم الذي تسلكه الدولة اعزها الله في الاهتمام بتوفير السبل الكفيلة براحة ضيوف الرحمن من زائرين ومعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، فالقيادة الرشيدة لا تألوا جهدا في سبيل أن ينعم قاصدو بيت الله بأفضل وأرقى الخدمات ليتفرغوا لتأدية نسكهم بأمن واطمئنان.وأضاف معاليه أن ما تقوم به هذه الهيئة ياتي استكمالا للحراك الكبير الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، ويمثل نقلة نوعية في مواصلة التطوير والنهضة الشاملة لهذه البلاد الطاهرة التي حباها الله بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من معتمرين وزوار وحجاج بيت الله الحرام ويدلل على ذلك ما تزهو به منطقة مكة المكرمة عموما والعاصمة المقدسة على وجه الخصوص عاما تلو الاخر من مشاريع وتطوير للبنية الحضارية لتتناسب مع تحقيق رؤية القيادة 2030 ، وسيتواصل بعون الله تنفيذ المشاريع البناءة لتقديم أرقى الخدمات للمعتمر والزائر والحاج وقاصد بيت الله العتيق على أكمل وجه مضيفا ان الامن العام في سعى دائم باذن الله لتحقيق رؤية القيادة من خلال زيادة التنسيق وعقد الاجتماعات وورش العمل التي تسهم في بلورة اوجه التعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة . // انتهى //15:50ت م0130