الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعرضت أرامكو السعودية خلال مشاركتها ضمن جناح وزاة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، أبرز انجازاتها واحدث ما توصلت إليه من تطوير وابتكارات حديثة بأيادٍ سعودية .ولفت تطوير "محرك السيارة" المعروض في الجناح، زوار المهرجان، مبرهناً على التزام "أرامكو السعودية المستمر في تطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومواجهة التحديات المناخية .// انتهى //15:50ت م0131