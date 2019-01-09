الزعتري 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسقام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ يوم الأحد الماضي بزيارة متعددة للعيادات التخصصية بالمجمع السعودي في مخيم الزعتري بالأردن، حيث قدم خدماته الطبية لمراجعي العيادات.وعاين الفريق الطبي عددًا من الحالات المرضية في عيادات العلاج الطبيعي والأطفال والصحة النفسية، كما تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية للمرضى.وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج التطوعية التي يقوم بها المركز إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي حيث أن الجهود التطوعية تعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء، وهو أحد الأهداف الرئيسية ضمن رؤية المملكة 2030 التي لم تغفل هذا الجانب وتسعى إلى تطويره من خلال رفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.//انتهى//15:50ت م0132