الطائف 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعقدت جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، وإدارة التعليم بمحافظة الطائف، ممثلة بمشرفي العلوم والرياضيات، أمس الثلاثاء، لقاءً تنسيقياً حول تدريس العلوم والرياضيات بمدارس التعليم العام.ويأتي انعقاد اللقاء تفعيلا ل"وثيقة تكامل"، وهي من مشاريع الشراكة المهمة، بين جامعة الطائف وإدارة التعليم بمحافظة الطائف، لخدمة الطلاب والطالبات والعاملين في المجال التربوي.وأعدت جامعة الطائف، ممثلة بكليتي التربية والعلوم، مبادرة لتدريب معلمي العلوم والرياضيات بالتعليم العام، تندرج تحت مظلة التعاون بين المؤسسات التربوية، والإفادة من جامعة الطائف كبيت خبرة لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.وتعمل جامعة الطائف ممثلة بكلياتها وعماداتها المعنية لتقديم مبادرات نوعية للعاملين في القطاع التربوي، استشعاراً من الجامعة ومنسوبيها بأهمية التدريب أثناء الخدمة، وسعيها الحثيث لرفع مستوى الأداء لدى العاملين في المجال التربوي، والذي يعكس تجدد الدور الأكاديمي والمجتمعي لجامعة الطائف.وتتبلور فكرة البرنامج حول الإعداد التخصصي لمعلمي العلوم، والإعداد التربوي المهني لهم عن طريق التدريس التشاركي (Co-teaching)؛ بحيث يتم تقديم مادة التدريب للمعلم من قبل عضوي هيئة تدريس من كليتي التربية والعلوم في الوقت نفسه، ويقوم عضو هيئة التدريس بدور المسهّل (Facilitator) في هذا البرنامج.ويتضمن البرنامج المقترح ست مسارات، هي: مسارا العلوم والرياضيات بالمرحلة المتوسطة، ومسارات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات بالمرحلة الثانوية.وتسعى الكليات المقدمة لهذا البرنامج لاستخدام أحدث الأساليب التدريبية وأكثرها فعالية، بما يتلاءم مع الفئة المستهدفة من هذا البرنامج، كما أن نواتج التعلم من هذا البرنامج ستخضع للتقويم الميداني من قبل الجامعة وذلك من خلال الطرق المتعارف عليها في مجالات التقويم.يشار إلى أن مشروع الشراكة بين جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، مع الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف "وثيقة تكامل" يعد من المشاريع المهمة لخدمة الطلاب والطالبات والعاملين في المجال التربوي.وتهدف الوثيقة إلى تشجيع مبدأ التعاون بين المؤسسات التربوية والإفادة من خبرات الجامعة في لخدمة أهداف ومبادرات الإدارة، وتنسيق الجهود نحو استثمار الإمكانات المادية والموارد البشرية بما يحقق تعليما نوعيا وبيئة جاذبة وأداء مؤسسيا مميزا ومسؤولية مجتمعية فاعلة لتحسين جودة الحياة لخدمة البيئة التربوية والتعليمية وتطويرها وتحسين جودة مخرجاتها.وتهدف بجانب ذلك إلى الاستفادة من إمكانات وخبرات جامعة الطائف في إجراء الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بما يسهم في تطوير أداء الإدارة العامة للتعليم ومواكبة التطور العلمي والتربوي والتطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل بروح الفريق والانتماء المهني والإخلاص كما تتمثل مجالات التعاون بين الطرفين.// انتهى//15:51ت م0133