عرعر 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية لتحديد نطاق الإشراف الإداري للمحافظات والمراكز التابعة لإمارة منطقة الحدود الشمالية .واستعرض الاجتماع مشروع النطاق واهدافه، ونطاق الاشراف الاداري مع إمارات المناطق المجاورة و مخرجات الخرائط ( الخارطة الحالية للمراكز القائمة - والخارطة للمراكز المعتمدة - و خارطة للمراكز المقترح إنشاؤها .وأكد سموه في مستهل الاجتماع, أهمية إنشاء قاعدة بيانات بإمارة المنطقة في نظم المعلومات الجغرافية لتحديد نطاق الإشراف الإداري لكل محافظة ومركز تابع لإمارة المنطقة .ولفت سموه لضرورة أن تتولى اللجنة الإشرافية اعتماد الخريطة النهائية للنطاق الإشرافي على أن تقوم الجهات الحكومية بالمنطقة بالموائمة على نطاق الإشراف الإداري للمنطقة حسب ما يتم إقراره من وزارة الداخلية.وناقش أمير منطقة الحدود الشمالية مع أعضاء اللجنة أهداف مشروع تحديد النطاق الإشرافي الإداري للمحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة التي تشمل تحديد المسؤوليات والنطاق الخدمي لكل محافظة ومركز بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين ويسهل توزيع العمل على منسوبي المحافظات والمراكز ،وكذلك تحديد المسؤولية الأمنية والتنموية والاجتماعية لكل مركز .// انتهى //15:51ت م0134