جيزان03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم , فعاليات لقاء فرق التدريب على اختبارات القدرات والتحصيلي بمكاتب التعليم التابعة للإدارة بحضور مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس , وذلك بقاعة تدريب القيادات بالإدارة بمدينة جيزان.وهدف اللقاء لبحث كافة الموضوعات ذات العلاقة بالعديد من المبادرات التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات وتأهيلهم تأهيلاً مناسباً لخوض اختبارات القدرات والتحصيلي وتعريف الطلاب والطالبات بالطرق الصحيحة للتعامل مع الاختبارين ، ما حقق التميز لطلاب مدارس تعليم جازان بشكل عام ومدارس الحد الجنوبي بشكل خاص في هذه الاختبارات عبر السنوات الماضية ويضمن للإدارة مواصلة هذا التميز.كما تم خلال اللقاء استعراض المؤشرات الداخلية والمحلية والدولية وتخلل اللقاء , وبحث آليات تدريب الطلاب والطالبات وتوزيع فرق العمل والأهداف المتوقعة في نهاية الاختبارات.//انتهى//16:55ت م0166