صامطة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بالمحافظة اليوم, مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان المهندس إبراهيم أحمد هادي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع الصندوق بالمحافظة, وما يقدمه من خدمات للمواطنين في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والسبل الكفيلة بتطويرها وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.// انتهى //16:55ت م0168