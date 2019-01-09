أبهـا 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بأبها ممثلة بوكالة شؤون المتدربين أمس, حفل استقبال المتدربين الجدد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440/1439هـ وذلك على مسرح الكلية بفرعها بحي الموظفين, بحضور عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان.وأوضح عميد الكلية التقنية في كلمة له أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمة المتدربين حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات ليكونوا سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.بدوره أكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الثاني لعام 1439/ 1440 هـ, 1229 متدرباً منتظمين في 14 تخصصاً، منهم 1072متدرباً في مرحلة الدبلوم في تخصصات وأقسام تقنية الحاسب الآلي والبرمجيات وتقنية الوسائط المتعددة والدعم الفني والتقنية الإدارية والمحاسبة والتسويق والإدارة المكتبية, إلى جانب قسم التقنية الكهربائية والقوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج ، إضافة إلى قسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات, وقسم التقنية الالكترونية في تخصص الكترونيات صناعية وتحكم وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.وأضاف الشهري أنه تم قبول 157 متدرباً لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية وتقنية الشييد, لافتاً إلى أن الكلية كرّمت المتدربين الخريجين الحاصلين على جائزة التفوق العلمي للمؤسسة والبالغ عددهم 12 متدرباً في الدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات.وفي نهاية الحفل شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن أنظمة ولوائح الكلية ونظام " رايات " الذي يعنى بكافة الخدمات الالكترونية للمتدربين, كما تم توزيع كتيب دليل المتدرب على جميع المتدربين.// انتهى //16:56ت م0169