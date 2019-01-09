تبوك 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعُقد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس, لقاءً لمناقشة آلية تطوير الرياضة المدرسية وتهيئة البيئة الملائمة لاكتشاف المواهب الرياضية الطلابية في الألعاب الرياضية كافة, والعمل علىتحفيز كل العاملين فيها للنهوض بالأنشطة والفعاليات ودفعها للأمام عبر برامج متخصصة وفعاليات متنوعة في مدارس المنطقة.وأفاد مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم العمري, أن الرياضة المدرسية والنشاط البدني مهمة للطلاب في تشكيل اللبنة الأولى لإعداد جيل رياضي قادر على الإسهام في تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن بالمحافل الدولية اتساقاً مع مضامين وأهداف رؤية 2030 من خلال زيادة النشاط البدني للمجتمع السعودي وبناء وتطوير قدرات الشباب السعودي.وأشار إلى أن وزارة التعليم تؤمن بأن الرياضة صناعة، وفيها تطوير لفرص العمل لأبنائنا، وكذلك بناء طاقات الشباب، وفي كل مكان بالعالم الرياضة الحقيقية تصنع في المدارس والمواهب غالباًتظهر في الميدان التربوي.// انتهى //17:03ت م0170