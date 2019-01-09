عام / 255 نزيلاً يستفيدون من التعليم بسجون منطقة تبوك
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
تبوك 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
سخرت إدارة السجون بمنطقة تبوك للنزلاء, جهودها من أجل مساعدة النزلاء للعودة إلى المجتمع أعضاء صالحين ونافعين واستثمار أوقاتهم بالنافع والمفيد.
واستقبلت مدارس الفتح الليلية بإدارة سجن تبوك مع بداية هذا الأسبوع بمرحلتها الابتدائية 11 نزيلاً والمرحلة المتوسطة 37 نزيلاً والتحق 48 نزيلاً في المرحلة الثانوية والتحق 54 نزيلاً
بالمرحلة الجامعية، فيما بلغ عدد الملتحقين بدورات المعهد الصناعي 105 نزلاء في مختلف الدورات.
يذكر أن برامج التعليم الجامعي والتعليم العام ودورات التدريب التقني والمهني تأتي في مقدمة البرامج التي تنظمها المديرية العامة للسجون تحقيقاً لرسالتها التأهيلية والإصلاحية بعموم مناطق
المملكة.
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17:04ت م
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