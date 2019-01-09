الجبيل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية، مساء أمس، بمقر فرعها بمحافظة الجبيل، لقاء الثلاثاء الشهري، استضافت خلاله رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنيين "إجادة" المهندس عدنان بن خرشان الحريني، وأداره رئيس مجلس الأعمال بالفرع فهد بن عبدالرحمن المسحل .وأكد المهندس الحريني، خلال اللقاء على أهمية تأسيس مجتمع فني تقني وفق أسس ومعايير عالمية من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية وسوق العمل لإيجاد أولويات في التدريب وتطوير المناهج التدريبية واعتماد شهادات للفنيين المجتازين لاختبارات الجمعية بمختلف مستوياته.ونوّه بطبيعة وعمل الجمعية الذي يعتمد على المهنية وغير الربحية، إذ تنطلق من رؤية تؤكد أن تكون رائدة عالمياً ومصدرا للمعلومات التقنية وداعماً للابتكار والاختراع ومزوداً لفرص النمو المهني، انطلاقا من رسالتها في المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الصناعي والمهني للمضي قدما في الفنون والعلوم التقنية لخدمة الإنسانية وتعزيز عالم مستدام.// انتهى//17:04ت م0174