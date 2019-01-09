جيزان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسعاد أكثر من 150 نزيلاً من جميع المراحل الدراسية بما فيها طلاب التعليم الجامعي ( التعليم عن بعد ) ، إلى مدارس سجون منطقة جازان، وعادت الحركة تدب في أروقة وممرات سجون المنطقة بعد أن توقفت تقريباً مع إجازة نصف السنة الدراسية، حيث جرى استئناف الموسم الدراسي بالاستعدادات وإعادة تنظيم الفصول الدراسية.وبهذه المناسبة، أعرب مدير السجون بالمنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، عن شكره للإدارات التعليمية كافة على الجهود الحثيثة التي تبذلها في مدارس سجون المنطقة، لافتاً إلى أن التعليم يعد رافداً مهماً من روافد العملية الإصلاحية التي تسعى المديرية العامة للسجون إلى تحقيقها بالوجه الذي يتلائم مع مستجدات العصر .من جانبه ، ذكر مدير إدارة التاهيل والإصلاح بسجون المنطقة العقيد سليمان بن علي الحليوي، أن التعليم في مدارس سجون المنطقة يشمل المراحل التعليمية كافة من محو أمية وتعليم كبار إلى متوسطة وثانوية وجامعي ، فضلاً عن التعليم المهني والتقني.وأضاف أن الجهود التي بذلت وتبذل في هذا الجانب إنما هي جهود تتوافق مع توجيهات وتطلعات المديرية العامة للسجون وكذلك الإدارات التعليمية بالمنطقة، حيث يتم تذليل جميع الصعوبات سعياً في حصول النزيل على حقه في التعليم دون أن يشعر بأن السجن حال بينه وبين سعيه الدؤوب في تحقيق تطلعاته التي كان يسعى إلى تحقيقها قبل دخوله إلى السجن . // انتهى //17:04ت م0175