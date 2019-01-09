مكة المكرمة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم "الأربعاء رئيس وفد مكتب شؤون حجاج لبنان ابراهيم هاشم العيتاني ورئيس المجلس الاعلى لمسلمي كينيا ورئيس وفد مكتب شؤون حجاج كينيا السفير الدكتور يوسف عبدالرحمن نزيبو ، والوفود المرافقة لهما -كل على حدة- بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة ، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- من جهود في خدمة ضيوف الرحمن ، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.من جانبه نوه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بأهميه العمل المتواصل وتكريس الجهود لتسهيل الخدمات كافة لضيوف الحرمين الشريفين، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وتحت قياده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لم تتوانَ في أي زمان ومكان عن تذليل الصعاب لهم .بدوره قال رئيس وفد مكتب شؤون حجاج لبنان : أن ما تقدمه المملكة لخدمة المسلمين والحجاج أمر عظيم ، ويبرهن على استشعارهم بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الحجاج ، وفي تأمين الرعاية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام لتسهيل أمورهم لأداء مناسك الحج.وأشاد رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا ، بما تقدمه حكومة المملكة وشعبها لضيوف الرحمن من عناية فائقة واستقبال حافل واهتمام بالغ محل تقدير واعتزاز من جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .// انتهى //17:09ت م0176