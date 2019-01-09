الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسزار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة.وتجول الدكتور باسودان في أروقة الجناح، مستمعاً إلى شرح تفصيلي عن محتويات الجناح وأركانه المتنوعة، مطلعاً على أبرز المعروضات التي تجسد رسالة المملكة المعنية بخدمة الإسلام، والدعوة إلى الله، وفق منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، إلى جانب جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.ونوّه بما اشتمل عليه الجناح من أركان وفعاليات، لا سيما قاعات التدريب في الجناح التي يتم من خلالها تقديم دورات متنوعة لزوار الجناح من الرجال والنساء في الوعي الفكري وتجويد القرآن الكريم وفنون الإلقاء والخطابة، مما ساهم في تميز مشاركة الوزارة وإثراء الزوار، مؤكداً حرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على بذل كافة الجهود وتقديم الخدمات التي كانت محل تقدير جميع المسلمين في العالم .// انتهى //17:10ت م0177