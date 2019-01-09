سكاكا 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف نائب رئيس مجلس لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم, توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة بالإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بمنطقة الجوف.وأوضح مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد الشمري, أن الاتفاقيات التي شهد توقيعها سمو نائب أمير الجوف تسعى لتحقيق تطلعات المستفيدين من الجمعيات البالغ عددها 18 جمعية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وبناء مساكن لهم وفق آلية تتبعها وزارة الإسكان وفق توجيهات معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل .وقدم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي, شكره لفرع وزارة الإسكان والجمعيات الخيرية بالمنطقة على الجهود التي يبذولنها في خدمة أبناء الوطن وفق تطلعات ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - .// انتهى //17:12ت م0178