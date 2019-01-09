محايل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنفذت بلدية محافظة بارق اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت زيارة عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ومغاسل الملابس والمطاعم والبوفيهات ، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية.وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 12 كيلو غراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فيما أغلقت البلدية ثلات من المحلات إثنين من المطاعم ومغسلة للملابس .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حسب الأنظمة واللوائح, مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية والاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة.// انتهى //17:13ت م0180