عدن 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 9 يناير 2019 م واسوجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بتطوير وتنشيط المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن.وأشار خلال لقائه، قيادة هيئة المنطقة الحرة إلى ضرورة تطوير وتنشيط الجانب الاقتصادي والاستثماري من خلال تفعيل عمل الهيئة، بما يسهم في جذب الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.ولفت رئيس الوزراء اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية الانتباه إلى أهمية اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الصارمة ضد المتنفذين والخارجين عن النظام والقانون وسلطة الدولة الذين قاموا بأعمال البسط على أراضي الدولة والمنطقة الحرة، مؤكدًا أن حكومته عازمة خلال الفترة المقبلة على البدء بتنشيط الجانب الاقتصادي والاستثماري من خلال تفعيل عمل هيئة المنطقة الحرة - عدن.// انتهى //18:02ت م0189