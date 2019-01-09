نجران 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأنهت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة لتعليم نجران اليوم, تحكيم المشاريع المشاركة في المشروع الوطني " أولمبياد التصميم الفني".وأوضحت مديرة نشاط الطالبات عائشة محمد مكرمي، أن أولمبياد التصميم الفني هو عبارة عن حزمة من المسابقات التنافسية لتنمية مهارات التصميم الفني لدى طالبات التعليم العام ، ويشتمل على مسارين عملي ونظري ، وينفذ من خلال ورش تأهيلية وتدريبية متسلسلة تتضمن المعارف والمهارات الأساسية والخبرات العلمية، ويتم تحكيم النتائج على مستوى المدرسة، وإدارة التعليم، والوزارة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة.وأشارت إلى أن لجنة التحكيم بتعليم نجران حكمت 9 مشاريع متأهلة للمنافسة على مستوى المنطقة، وفاز مشروع التصميم الفني في مجال "ذكرى سعيدة للثانوية الثالثة ، ورشح للمنافسة على المستوى الوطني .// انتهى //18:11ت م0193