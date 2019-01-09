نجران 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران ممثلاً بمكتب عمل محافظة حبونا اليوم، جولات تفتيشية على المحال بيع قطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي والمكتبي،ومواد البناء،والحلويات بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين .وأوضح مدير مكتب عمل حبونا سالم السلوم، أن الجولات التفتيشية شملت زيارة 25 منشأه مستهدفه بقرارات التوطين بالمحافظة، وأسفرت عن ضبط مخالفتين لقرار التوطين الوظائف، وجارٍ استكمال تطبيق أنظمة العمل على تلك المخالفات، مؤكداً مواصلة الفرق التفتيشية أعمالها الميدانية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في منافذ البيع المستهدفة في المحافظة والمحافظات التابعة للمكتب.// انتهى //18:12ت م0194