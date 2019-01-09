أملج 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسوزعت جمعية الحسي الخيرية الفرعية بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج ، كسوة الشتاء على الأسر المستفيدة من خدماتها ، شملت بطانيات ودفايات وفروات وغيرها من لوازم الشتاء ، وذلك ضمن برامج ومشروعات الجمعية خلال فصل الشتاء.وأوضح رئيس الجمعية عبدالمحي نويفع الحمدي، أن الجمعية تعمل على توفير ومساعدة الأسر المستفيده من خدماتها على مدار العام وهي تتفاعل مع جميع المواسم .وأضاف الحمدي أن الجمعية قامت كذلك بتوزيع كفالة الأيتام بمعدل 200 ريالا لكل مستفيد ، مؤكداً أن الجمعية تولي هذه الفئة الغالية على قلوبنا كل اهتمام وهي حريصة على توفيرها بشكل شهري .وقدم رئيس الجمعية شكره لكل من ساهم في دعم الجمعيه من برامجها المتنوعة خاصة كسوة الشتاء وكفالة الأيتام .// انتهى //18:13ت م0195