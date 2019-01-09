‏الباحة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لرئيس اللجنة الإعلامية بقرية الباحة التراثية بالجنادرية مهدي بن حسن الكناني الزهراني في وفاة خاله الشيخ سعيد بن عوض الزهراني من أهالي قرى مسيّر التابعة لمحافظة المندق بمنطقة الباحة.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه أعرب الزهراني باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد, عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته، داعياً الله أن يكتب له الأجر والمثوبة.// انتهى //18:19ت م0196