جدة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسناقش مجلس نظارة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الخطة الاستراتيجية للوقف واعتماد لائحة حوكمة الوقف، وتقريرًا مفصلًا للأداء المالي والاستثماري للوقف خلال الفترة المنقضية، تمهيدًا لاعتماد اللائحة المالية للفترة القادمة والتصويت عليها.جاء ذلك خلال ترؤس معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة الوقف العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم, الاجتماع الثاني لمجلس النظارة الثالث، وذلك بمقر الوقف العلمي بالجامعة حيث تضمن جدول الأعمال عددًا من البنود التي اطلع عليها أعضاء المجلس.واستعرض المدير التنفيذي للوقف العلمي عضو مجلس النظارة الدكتور عصام بن حسن كوثر, تقريرًا للإنجازات التي حققها الوقف العلمي خلال العام 2018م ، والمتمثلة في المبادرات المجتمعية التي أطلقها الوقف العلمي خلال الفترة , واستعراض أرقام المستهدفات المُحقِقة والإنجازات ، المتضمنه تأهل مبادرة تدوير الورق للمرحلة النهائية لجائزة إبداع جدة لعام 2018م ، ضمن أفضل 20 مبادرة إبداعية ، وتعميم المبادرة على القطاعات الحكومية والأهلية في منطقة مكة المكرمة كافة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.وأفضى المجلس الذي من شأنه رفع مستوى رشادة القرارات بعدة توصيات إسهامًا في تطوير الوقف، وتحقيق أهدافه وتطلعاته وتنميته بما يحقق استدامة عمله .// انتهى //18:24ت م0197