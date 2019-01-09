المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسزار وفد من جامعة هارفارد، جامعة طيبة اليوم، وذلك ضمن زيارة الوفد لمنطقة المدينة المنورة.وكان في استقبال الوفد معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، ووكلاء الجامعة وقياداتها من عمداء الكليات.وقال معالي الدكتور السراني أن هذه الزيارة للجامعة تأتي لتؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون، وتطلّع جامعة طيبة لتبادل المعرفة بينها وبين الجامعات الدولية المهمة على مستوى العالم، مُشيراً إلى أن الوفد اطلع على عرض مرئي عن أنشطة الجامعة، وإنجازاتها على مستوى البحث العلمي والأنشطة الطلابية، وأنشطتها في خدمة المجتمع، والاستثمار، والتحول الرقمي. كما استعرضت الجامعة خلال الجولة الميدانية للوفد بين أرجائها مختلف الأنشطة والمعامل الحديثة والكليات المستحدثة في الجامعة، وشركة وادي طيبة.كما أكد معالي مدير جامعة طيبة، على حرص الجامعة على إبراز مناشطها، وتفخر بمنجزاتها ، وتطمح من خلال اللقاءات والمشاركات إلى تحريك وتسيير عجلة التعاون والتمهيد لبناء الاتفاقيات المشتركة والتعاون في المجالات العلمية والبحثية المتنوعةمن جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة الجامعة، مُثنين على ما اطلعوا عليه من إنجازات وبرامج , ومقدمين شكرهم لمعالي مدير الجامعة والمسئولين فيها على ما اُستقبلوا به من حفاوة وتكريم.// انتهى //18:25ت م0198